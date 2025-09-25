El último parte médico de Thiago Medina

Este miércoles por la mañana, el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno proporcionó un nuevo parte médico sobre la salud de Thiago Medina, un joven de 22 años que continúa en tratamiento en la unidad de terapia intensiva.

Según el informe, Medina experimentó recientemente un episodio de descompensación respiratoria que requirió intervenciones específicas. Sin embargo, el paciente ha mostrado una evolución favorable y actualmente no necesita medicamentos inotrópicos. Sus parámetros ventilatorios y gases arteriales se encuentran estables.

El parte también indica que Medina sigue bajo cobertura antibiótica dirigida, aunque su pronóstico permanece reservado. En las últimas horas, se llevó a cabo un ateneo clínico interdisciplinario para evaluar su progreso, tras 11 días de internación.

Los profesionales destacaron que el paciente ha manejado adecuadamente los momentos críticos de un politrauma de gran magnitud, gracias a un manejo clínico acertado desde su ingreso. Además, se decidió optimizar su analgesia y ajustar su esquema antibiótico para favorecer su recuperación respiratoria.

