Marcelo Tinelli confirmó su separación de Milett Figueroa

Marcelo Tinelli anunció su separación de Milett Figueroa después de dos años de relación durante su programa "Estamos de paso" en Carnaval Stream.

"Nos hemos separado con Milett, así que le mando un beso", empezó el conductor. Sobre su estado emocional, aseguró: "Yo estoy bien y también le mando un beso a ella".

Tinelli destacó el amor mutuo que existió en su relación: “Hemos llegado al final de un ciclo muy lindo. El cariño que le tengo no va a cambiar; se va a modificar y se pondrá en otro lugar”.

Agradeció a la familia de Figueroa y a la comunidad peruana por el afecto recibido. "Me ha regalado dos años hermosos de su vida, y creo que a ella también", dijo en su declaración.

Respecto a la ruptura, señaló que es definitiva: “Uno no sabe cómo puede terminar, pero hoy es definitivo. Es una muy buena novia, una muy buena mujer". Conmovido, concluyó: “Terminar bien un ciclo es de buena persona. Gracias, amor, por todo lo que me has dado”.



