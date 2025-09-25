Qué es el “Modo IA” de Google, que acaba de ser lanzado en idioma español

Hay buenas noticias para los millones de internautas hispanoparlantes: Google acaba de lanzar su “Modo IA” en español. Se trata de una expansión de las experiencias potenciadas con Inteligencia Artificial en el principal motor de búsquedas web, que se lanzaron en agosto en 180 países.

¿Qué es el “Modo IA” de Google?

Tal como señalamos, se trata de la experiencia de búsqueda impulsada por IA en la conocida y popular lupa de la Web. En la práctica, permite que los usuarios hagan preguntas con lenguaje natural, interactúen, generen imágenes y consigan información detallada sobre diversas temáticas, entre otras opciones.

Cuando Google lanzó estas opciones el mes pasado, introdujo funciones de IA avanzadas para suscriptores, permitiéndoles ciertas acciones como reservar en restaurantes o agendar eventos, gracias a las opciones de los agentes de IA.

El despliegue del “Modo IA” de Google en español le sigue al lanzamiento en otros idiomas, además del inglés, como japonés, coreano y portugués.

Siguiendo a TechCrunch, es posible que la gran variedad de funciones de IA lanzadas por Google generen cierta confusión entre los usuarios. “Puede resultar difícil distinguir entre las distintas características, como la diferencia entre el Modo IA de Google y sus Vistas Generales de IA”, señala la fuente.

Al respecto, se explica que la primera es una experiencia independiente, inmersiva y conversacional donde los usuarios chatean directamente con la IA del chatbot Gemini. En cambio, las segundas ofrecen un resumen rápido, generado por IA, de la información sobre las consultas de búsqueda en la parte superior de los resultados.

Google también lanzó una IA “low cost” para competir con OpenAI

El mismo día en el que anunció el despliegue del “AI Mode” en español, la compañía estadounidense lanzó Google AI Plus, que inicialmente había llegado a Indonesia y que ahora inicia su despliegue en otros 40 países.

Se trata de un plan más económico, listo para competir con ChatGPT Go de OpenAI que el mes pasado se lanzó en La India. Básicamente, es un plan de suscripción que, hasta la fecha, es el más barato entre las opciones que ofrece la organización estadounidense especializada en IA.

