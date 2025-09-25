Zaira Nara habló sobre los rumores de romance entre su exnovio y Sabrina Rojas

Zaira Nara habló sobre los rumores de romance entre su exnovio y Sabrina RojasESPECTÁCULOAna COHEN
Desde hace días, circulan rumores sobre un posible romance entre el polista Facundo Pieres y la modelo Sabrina Rojas. La atención se centra en Zaira Nara, quien finalizó su relación con Pieres hace algunos meses.
Un cronista del programa "Puro Show" (eltrece) abordó a Nara para conocer su opinión sobre estos rumores. Aunque confirmó que mantiene una buena relación con su exnovio, expresó de manera irónica que no es amiga de Rojas. Esta aclaración surge tras la amistad que Nara había tenido con Paula Cháves, quien se distanció de ella tras enterarse del noviazgo de Zaira con Pieres, con quien había tenido una relación previa.
El periodista sorprendió a Nara al mencionar la amistad entre Cháves y Rojas. Ante esto, la modelo respondió: “¡Ay, es amiga de Paula! Es muy amiga de Pau".
Finalmente, sobre el vínculo entre Pieres y Rojas, Nara prefirió no profundizar: “Bueno, pero capaz que es mentira, chicos, no sé. Nunca se saben estas cosas".