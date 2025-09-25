Rocío Marengo contó cómo será la fiesta para revelar el sexo de su bebé

Rocío Marengo y Eduardo Fort están ultimando los detalles de una fiesta especial para revelar el sexo de su bebé. A través de sus historias en Instagram, Marengo expresó su entusiasmo por el evento programado para este sábado.

“Estoy emocionada, a mil, con la máquina encendida”, comentó la mediática, anticipando la celebración donde ella y sus seres queridos descubrirán si su hijo será un niño o una niña.

La pareja ha planeado meticulosamente la ambientación, el catering, los regalos y la comida para los invitados. Además, la fiesta contará con shows sorpresa, chocolates y fuegos artificiales.

Con humor, Rocío mencionó que cada vez que recibe buenas noticias, su bebé reacciona: “Cuando alguien me confirma algo, y yo me pongo alegre, el bebito patea”.

Sobre la vestimenta, Marengo dijo que será un look festivo, acorde a la bienvenida de su nuevo integrante. “Vamos de fiesta y a darlo todo”, concluyó.