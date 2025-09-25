Ni Tomás Jofré ni Carlos Keen: el pueblo a 2 horas en tren de Buenos Aires con restaurantes y vista al río

A menos de 150 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Baradero se presenta como una joya escondida para quienes buscan una escapada corta, llena de historia, naturaleza y tranquilidad. Fundado en 1615, este pueblo ribereño es el más antiguo de la provincia y conserva un aire colonial que invita a recorrerlo sin apuro.

Qué hacer en Baradero: historia, río y naturaleza

Baradero tiene propuestas para todos los gustos. Si te gusta la historia, la Iglesia Santiago Apóstol es una parada obligada: fundada en 1615, es la más antigua de la provincia y guarda una reliquia de Fray Luis Bolaños, uno de los grandes evangelizadores del Río de la Plata.

El Paseo del Cristo, sobre la Ruta Provincial 41, es otro de los puntos emblemáticos. Una gran escalinata te lleva hasta un Cristo de madera, con miradores que regalan vistas panorámicas del pueblo y su entorno natural.

La Costanera del Paraná es ideal para pasar la tarde: tiene senderos, zonas de pesca, bajadas a playas ribereñas, campings, bares y paradores para comer al aire libre con el río de fondo.

Si preferís la naturaleza, el Parque del Este te espera con 36 hectáreas de biodiversidad autóctona, perfectas para caminatas y avistaje de aves.

Gastronomía y cultura local: sabores y tradiciones

El Paseo del Puerto y el Mercado Raíz son el lugar para probar comida regional y comprar productos frescos de la zona. El mercado impulsa el consumo sustentable y combina gastronomía con conciencia ambiental.

En el centro, la Plaza Mitre reúne monumentos históricos y una réplica de la Pirámide de Mayo coronada por un cóndor, símbolo de la libertad americana. Es el punto de encuentro del pueblo y el mejor lugar para empezar a recorrer el casco antiguo.

Para los que buscan un poco más de adrenalina, Baradero tiene un autódromo que recibe fechas del Turismo Carretera y un kartódromo para quienes quieren iniciarse en el automovilismo.

Un pueblo con siglos de historia y herencia europea

Baradero nació de la mano de misioneros franciscanos que, en 1615, fundaron el pueblo para evangelizar a los pueblos originarios. Su ubicación estratégica junto al Paraná permitió que creciera como un centro agrícola y ganadero.

A diferencia de otras localidades, Baradero mantiene su trazado colonial y edificios históricos, testigos de su longevidad. Durante el siglo XIX, recibió una fuerte inmigración suiza y alemana, que dejó huella en su arquitectura y tradiciones.

Hoy, esa herencia convive con la naturaleza y la tranquilidad ribereña, al hacer de Baradero un destino único para retroceder en el tiempo sin alejarse del presente.

Cómo llegar a Baradero en tren: rápido, cómodo y accesible

Llegar a Baradero es más fácil de lo que muchos imaginan. Desde la estación Retiro, el ramal Retiro–Rosario de la línea Mitre te deja en el corazón del pueblo en dos horas. Los pasajes se pueden comprar en boletería o por la web de Trenes Argentinos, con opciones en clase Pullman y primera.

Apenas bajás del tren, ya estás a pasos del centro. Podés recorrer el pueblo a pie o en bicicleta, al disfrutar del paisaje fluvial que acompaña cada tramo hasta la costanera del río Paraná.

