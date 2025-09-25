Trump destinará 400 millones de dólares para enfrentar a los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua

El Gobierno de Donald Trump destinará 400 millones de dólares para combatir los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua, así como para frenar la inmigración ilegal a Estados Unidos y contrarrestar la influencia de China en áreas como los minerales críticos y la inteligencia artificial. Esta iniciativa fue presentada en una propuesta al Congreso que busca redirigir un total de 1,800 millones de dólares de ayuda exterior hacia el programa "America First".

En un documento enviado al Legislativo el 12 de septiembre y divulgado por Reuters, Trump también expresó su intención de continuar con el plan de anexar Groenlandia, para lo cual se asignarían otros 400 millones de dólares. Esta inversión está destinada a la exploración de recursos naturales en la isla, que es territorio semiautónomo de Dinamarca. La partida incluirá apoyo para el desarrollo económico y conservación en Groenlandia, así como esfuerzos en Ucrania relacionados con energía y minerales críticos.

La propuesta busca fortalecer la seguridad nacional de Estados Unidos, destacando la necesidad de utilizar estos fondos para enfrentar nuevos desafíos y promover un país más seguro y próspero. Como parte de esta estrategia, la administración ha intensificado las redadas y deportaciones de inmigrantes indocumentados, así como el despliegue de tropas en el Caribe frente a Venezuela, resultando en la destrucción de lanchas cargadas de droga y la captura de sus ocupantes.