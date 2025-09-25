Más de 60 fiscales del MPA juran "fidelidad, respeto y cumplimiento a la Constitución de Santa Fe"

El Museo de la Constitución de la ciudad de Santa Fe será escenario de la primera jura de fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quienes prometerán “fidelidad, respeto y cumplimiento” de la nueva Constitución provincial.

La actividad, prevista para este sábado 27 de febrero a las 10.15, estará encabezada por la Fiscal General del MPA, María Cecilia Vranicich, quien en primer término tomará juramento a los fiscales Jorge Nessier -titular de la Regional Nº 1 Santa Fe-, Rubén Martínez -de la Regional Nº 4, sede en Reconquista- y Carlos Vottero -de la Regional Nº 5 de Rafaela-.

Además, se espera que presten juramento al Auditor General de Gestión, Leandro Luis Mai, y funcionarios de la Fiscalía General.

Luego, la Dra. Vranicich, junto a cada fiscal regional, hará lo propio con los fiscales titulares, adjuntos y adjuntos subrogantes de cada una de las circunscripciones.

Fórmula única

La fórmula única de juramento será: “Por la fidelidad, respeto y cumplimiento a la Constitución de la Provincia de Santa Fe”, la cual culminará con la entrega de un certificado de juramento a cada uno de los asistentes.

La ceremonia contará con la presencia de unos 15 fiscales de la Regional Rafaela; 12 de la Regional Reconquista y Vera; en tanto que por la Regional Santa Fe confirmaron su presencia 36 de los 45 fiscales actualmente en actividad.

Así, más de 60 funcionarios públicos prestarán juramento a la Constitución reformada y sancionada el 10 de septiembre, “en cumplimiento de la obligación constitucional establecida en la Segunda Cláusula Transitoria, la cual entró en vigencia el jueves 11 de septiembre”, señala la participación oficial enviada a cada uno de los participantes.

Los protagonistas

“La Fiscal General va a tomar juramento a los regionales primero y luego, junto a cada regional se le va a tomar a cada fiscal y fiscal adjunto de las respectivas circunscripciones”, expresó el Dr. Carlos Vottero, de la Regional Nº 5.

“Me parece importante porque es todo un proceso histórico el que estamos viviendo, porque la constitución es la idea de un territorio, de cómo organizarse y desarrollarse”, dijo el fiscal Regional de Reconquista, Rubén Martínez.

Afín a la idea de “que se conozca y que se le de difusión”, el representante del norte santafesino considera “extraordinario que sea jurada y conocida por todos”, porque “la jura implica un compromiso personal con la constitución, más allá del acto meramente formal”.

Por su parte, el fiscal regional de Santa Fe, Jorge Nessier destacó que “será un acto importante desde lo simbólico”, aunque lamentó que por viajes programados o licencias previstas, 9 fiscales de su equipo no podrán estar presentes.

Este será el primer acto en su tipo desde la puesta en funcionamiento del MPA, el 10 de febrero de 2014. El próximo, está previsto para el sábado 4 de octubre, en la ciudad de Rosario y estará destinado a fiscales regionales y sus respectivos equipos de las Regionales Nº 2 (Rosario) y 3 (Venado Tuerto), a la que se espera que asistan más de un centenar de funcionarios.

CONINFORMACION DE ELLITORAL.