Miguel Russo sigue internado y está en duda su presencia para el próximo partido de Boca

La situación de Miguel Ángel Russo en Boca Juniors genera incertidumbre de cara al próximo partido del Torneo Clausura. El técnico no participó de la práctica de este jueves, al igual que el miércoles, ya que sigue internado en una clínica para estudios médicos relacionados con su enfermedad.

Claudio Úbeda, su principal colaborador, asumió nuevamente el mando de los entrenamientos en el predio de Ezeiza. No es la primera vez que Úbeda dirige las prácticas en ausencia de Russo.

La gran duda es si el entrenador podrá recibir el alta a tiempo para acompañar al equipo en el partido del sábado, donde Boca se enfrentará a Defensa y Justicia por la décima fecha del Clausura.

Desde el club, la postura es priorizar la salud de Russo. El periodista Leandro Aguilera, de TyC Sports, señaló que “no hay preocupación con su futuro”, enfatizando que lo principal es el bienestar del técnico. En caso de que Russo no pueda asistir al predio, sus colaboradores continuarán con el trabajo.

Mientras tanto, el plantel se entrena bajo la dirección de Úbeda, a la espera de definiciones médicas sobre la situación de su entrenador.