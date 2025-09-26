España podría quedar fuera del Mundial 2026 por decisión política

España, actual campeona de Europa y líder del ranking FIFA, enfrenta la posibilidad de no participar en el Mundial 2026 debido a una decisión del Gobierno de Pedro Sánchez. Este ha indicado que evalúa retirar a la selección si la FIFA no sanciona a Israel por su ofensiva en la Franja de Gaza.

De materializarse esta decisión, sería un hecho histórico, permitiendo a Georgia acceder a su primer Mundial al ocupar el lugar que dejaría vacante España. Este escenario recuerda a la exclusión de Rusia en 2022 por su invasión a Ucrania.

Hasta ahora, la FIFA no se ha pronunciado, mientras que gobiernos y federaciones exigen la misma medida contra Israel.

Crisis diplomática en aumento

La amenaza de retirar a la selección se produce en un contexto de creciente tensión entre España e Israel. En mayo de 2024, el Gobierno español reconoció oficialmente al Estado de Palestina, lo que ha deteriorado las relaciones bilaterales.

Recientemente, los intercambios entre ambos países han escalado. El ministro de Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, acusó a Sánchez de "antisemitismo", mientras que el presidente español calificó la ofensiva en Gaza como "genocidio" y criticó la falta de respuesta de Europa. Además, Israel prohibió la entrada de dos ministros españoles, mientras que Madrid llamó a consultas a su embajadora en Tel Aviv.

Acciones concretas desde Madrid

España ha reforzado su postura con varias medidas:

Embargo total de armas a Israel, declarado en septiembre de 2025. Bloqueo del tránsito de combustible para aeronaves que podrían tener uso militar. Prohibición de importación y comercialización de productos de asentamientos ilegales en territorio palestino.

El enfrentamiento político entre las dos naciones ahora se traslada al ámbito deportivo, aumentando la presión sobre la FIFA. El futuro de España en el Mundial 2026 y la participación de Israel se encuentran en el centro de una disputa que trasciende el fútbol y podría reconfigurar la competencia más importante a nivel mundial.