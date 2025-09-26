Lucas Blondel pidió jugar con la reserva de Boca

Lucas Blondel ha solicitado sumarse al equipo de Reserva para ganar minutos, tras no ser considerado en el plantel profesional dirigido por Miguel Ángel Russo. Desde su llegada al club en 2023, el jugador ha tenido escasas oportunidades como titular y actualmente no forma parte de las convocatorias del primer equipo.

En la práctica de hoy, Blondel pidió al cuerpo técnico la posibilidad de jugar en la Reserva, lo que fue aceptado. De esta manera, el futbolista podrá participar en un partido oficial, correspondiente al torneo de la AFA.

Blondel será titular en el encuentro contra Newell’s, programado para las 19:00 en el Boca Predio. El equipo dirigido por Mariano Herrón ocupa el segundo lugar en la Zona A, persiguiendo a Belgrano, que le lleva una ventaja de seis puntos.