Los dos amistosos que le quedan a la Selección argentina antes del Mundial 2026

En la previa de su gira por Estados Unidos en octubre, la Selección argentina ha confirmado amistosos programados antes del Mundial 2026. Claudio 'Chiqui' Tapia, presidente de la AFA, detalló la agenda del equipo dirigido por Lionel Scaloni, enfocándose en la preparación para el torneo.

“Si bien falta la fecha de marzo, ya están confirmados los amistosos de junio contra México y Honduras, aunque aún hay que definir los estadios”, declaró Tapia en una entrevista con Olé.

Uno de los partidos más anticipados es el que se disputará contra México, reconocido por su competitividad. “Será una gran medida, ya que son siempre buenos partidos y se jugará a 15 días del inicio de la competencia", añadió.

El último encuentro entre Argentina y México tuvo lugar en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, donde la Albiceleste ganó 2-0 con goles de Lionel Messi y Enzo Fernández.

Además, Tapia comentó sobre la Finalíssima pendiente contra España: “Estamos a la espera de la decisión para marzo sobre si se jugará o no. Es una oportunidad para ganar otro título”. Resaltó que España es una de las selecciones más competitivas a nivel mundial.