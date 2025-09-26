“No culpen a las víctimas”: el mensaje de Julieta Prandi por el crimen en Florencio Varela

Julieta Prandi se unió a las voces que condenan el triple crimen de tres jóvenes de La Matanza. A través de sus historias de Instagram, la actriz criticó la cobertura mediática que ha desviado la atención hacia la vida privada de las víctimas en lugar de centrarse en el brutal asesinato.

“Se habla de asesinato, muerte y tortura de niñas y jóvenes, pero lo que se discute en medios y redes es la vida privada de las víctimas”, afirmó Prandi, quien recientemente ganó un juicio contra su exmarido Claudio Contardi por abuso sexual.

Al finalizar su publicación, la actriz expresó: “Siempre queriendo culpar a las víctimas” y usó hashtags con los nombres de Brenda, Morena y Lara, las jóvenes asesinadas. Con este mensaje, Prandi no solo mostró su indignación ante el hecho, sino que también rechazó el enfoque de algunos sectores que intentan juzgar a las víctimas.