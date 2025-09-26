Daniela Celis dio detalles del estado de salud de Thiago Medina

Daniela Celis dio detalles del estado de salud de Thiago MedinaESPECTÁCULO Julia VOSCO
Daniela Celis compartió detalles sobre el estado de salud de Thiago Medina, el joven de 22 años que se encuentra en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega tras un grave accidente de moto hace dos semanas.
A través de una historia en Instagram, Celis, expareja de Thiago y madre de sus hijas, comentó: "¡Recién salgo de verlo!" y brindó una actualización sobre su condición. Según ella, el joven se mantiene estable, sin presentar fiebre, y continúa con los tratamientos postquirúrgicos y antibióticos.
Para concluir, Daniela expresó su esperanza y pidió apoyo para la recuperación de Thiago: "Seguimos rezando por su recuperación con el amor de todos los que lo estamos esperando".
ÚLTIMAS NOTICIAS
Benjamin Netanyahu habla ante la Asamblea General de la ONU
Agencia 24 NoticiasINTERNACIONALES
Te puede interesar
Lo más visto
Bullrich endurece su postura tras el triple crimen narco en Florencio Varela
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA
El Gobierno ratifica retenciones cero para exportación de carnes hasta el 31 de octubre
Agencia de Noticias del InteriorECONOMÍA