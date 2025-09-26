Sabrina Rojas habló de su relación con Marcelo Tinelli

Marcelo Tinelli sorprendió al público al anunciar el final de su relación con Milett Figueroa durante Carnaval Stream, después de dos años juntos. En el segundo programa de "Estamos de Paso", el presentador no solo comunicó su separación, sino que también avivó rumores sobre su círculo cercano.

Las miradas se centraron en Sabrina Rojas, compañera de Tinelli, quien se encuentra en un momento de soltería. Algunos comenzaron a cuestionar si existía una conexión especial entre ambos. ¿Se está gestando una nueva historia en el mundo del espectáculo?

El programa "LAM" se acercó a Rojas para despejar dudas sobre su supuesta implicación en la separación. Ella fue clara: “No soy ninguna tercera en discordia”, aseguró en América TV. Sin embargo, su comentario sobre Tinelli, describiéndolo como “hipnótico”, generó risas y especulaciones.

A pesar de sus palabras en tono de broma, Rojas reforzó su postura, clarificando que ve a Tinelli solo como su jefe: “Soy muy selectiva en el amor”, expresó. Sus preferencias sentimentales son claras: “Lo ideal es alguien contemporáneo a mi edad, pero si aparece un hombre atractivo de 30, lo acepto”.

Rojas también dejó entrever su experiencia en temas de pareja, sugiriendo que prefiere a hombres mayores por su “más calle y más cosas vividas”. Su sinceridad permitió aliviar los rumores sobre una posible relación con Tinelli.

Mientras tanto, el periodista Carlos Monti, en su programa “Mediodía Bien Arriba”, desacreditó las especulaciones sobre un romance entre Rojas y Tinelli, afirmando que “del lado de Marcelo no hay nada” y que cualquier coqueteo en el streaming era parte del espectáculo.

La separación de Tinelli sigue generando interés, aunque Rojas insiste en que su relación es puramente profesional. Las incógnitas persisten en un entorno donde la realidad a menudo se confunde con el espectáculo.