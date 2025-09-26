Pullaro: "Un policía de la provincia de Santa Fe dobla en sueldo a un efectivo federal"

"Queremos mostrar que hay una nueva policía. Estamos acostumbrados a que el policía es gordo; a que el policía no puede correr a un delincuente y eso tal vez sucedió muchos años en la fuerza de seguridad". Con esa expresión, el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, intentó describir los ejes de la política de seguridad que ejecuta su gestión en lo que concierne exclusivamente a la formación de la fuerza de seguridad.

Tras presentar el Programa de Deportistas de Elite de la Policía y en diálogo con la prensa, el mandatario habló de "las pruebas físicas" que se realizan en el Instituto de Seguridad Pública donde los cadetes son entrenados para egresar, luego, como integrantes de la institución.

"En el Isep tienen que rendir esas pruebas; por supuesto que un Director General o un Director de policía no hay problema con que esté excedido de peso porque no va a correr a un delincuente. Un director de policía – explicó - tiene que saber de planificación estratégica, logística, financiera y de planificación operativa porque es quien conduce a la fuerza de seguridad. Pero un oficial, un suboficial, un subinspector tienen que estar físicamente en forma; tienen que estar físicamente en un estado correcto para tener también un buen desempeño cuando deban llevar adelante una detención o para utilizar la fuerza", sostuvo. "Entonces – continuó-, desde ese lugar, (el policía) tiene que estar preparado y apto físicamente y eso se garantiza a través de la performance y planificación de la carrera donde hay pruebas físicas permanentemente que tienen que cumplir cuando salen del Isep, pero también con un reentrenamiento año tras año".

Comparados

A raíz de una consulta, Pullaro diferenció la situación de la policía de Santa Fe de la que atraviesa, por ejemplo, la fuerza federal que ha sido noticia en los últimos días a raíz de un gendarme que, trabajando como chofer de Uber en la ciudad de Rosario, baleó a dos pasajeros que intentaron asaltarlo.

"El gobierno nacional ha hecho muchos recortes y nosotros planteamos que la motosierra no va para todas las áreas del Estado - advirtió-. En Santa Fe nos hemos sentido acompañados por las fuerzas de seguridad federales, pero hace una semana pedí la planilla de salarios de nuestra policía para compararla con otras fuerzas de seguridad. Y desde las jerarquías de intermedio para abajo en adelante, un policía de la provincia de Santa Fe dobla en el sueldo a un miembro de las fuerzas federales; cobra el doble. Nosotros aprendimos y entendimos que las fuerzas de seguridad tenían que tener un buen sueldo", planteó.

Salarios

Respecto de la composición salarial de los efectivos provinciales, Pullaro aclaró que "existen diferentes roles en la policía y diferentes plus para nuestros hombres y mujeres". "Como todos los empleados públicos – prosiguió-, parten de una base de alrededor de un millón de pesos, el que menos gana, trabajando 36 horas si es técnico administrativo y 48 horas si porta un arma. Pero tenemos los plus que reconocen, por ejemplo, el trabajo de calle. Para nosotros no es lo mismo un policía que está en la calle que arriesga su vida y su carrera estando en la fricción permanente, teniendo que identificar a una persona que tal vez es un delincuente y le saca un arma de fuego, a que esté haciendo tareas administrativas en una oficina. Ese plus de calle representa alrededor de 450.000 pesos y en algunos casos es mucho más importante; en las Tropas de Operaciones Especiales, por ejemplo, representa más de un millón".

Sobre la base de esos datos, el gobernador aseguró que "trabajamos para que nuestras fuerzas de seguridad ganen mejor"; y admitió que "quisiera pagarles más, no sólo a la policía sino a todos los empleados públicos. Pero esto es lo que podemos hacer en este momento tan difícil de la República Argentina. Cuando la cosa mejore - prometió-, cuando haya crecimiento económico, le vamos a mejorar los sueldos a todos los empleados públicos".

Aun así, sostuvo que actualmente, "la mayoría de nuestra policía gana mucho mejor que el resto de las policías del país. Quisiéramos que ganen más - insistió-, porque tal vez una persona que en la policía trabaja 36 horas como técnico administrativo no le alcanza para llegar a fin de mes y es verdad. Pero ya en la actualidad, a quienes están en la calle le pagamos mucho mejor que al resto", concluyó.

