“No culpen a las víctimas”: el contundente mensaje de Julieta Prandi por el triple crimen en Florencio Varela

Julieta Prandi se unió a los famosos que se pronunciaron contra el triple crimen de las tres jóvenes oriundas de La Matanza. A través de sus historias de Instagram, reposteó un mensaje que cuestionaba la forma en que el tema fue tratado en medios de comunicación y redes sociales.

“Asesinato, muerte, tortura de niñas y jóvenes, pero lo que se discute en medios y redes, es la vida privada de las víctimas”, expresó a actriz que en el mes de agosto ganó el juicio a su exmarido Claudio Contardi, acusado por abuso sexual, no pudo eludir el tema.

En tanto, al pie de publicación, Prandi escribió: “Siempre queriendo culpar a las víctimas” y en otro espacio de su posteo, escribió entre hashtags los nombres de las jóvenes desaparecidas Brenda, Morena y Lara.

Con este pronunciamiento vía redes, no solo dejó en claro cuánto le afectó el hecho, sino que repudió cómo algunos sectores insisten en cuestionar las vidas que llevaron Brenda, Lara y Morena, las tres jóvenes asesinadas.

Se filtró la primera foto de Claudio Contardi en la cárcel tras la condena por violación

Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por abuso sexual agravado contra Julieta Prandi. En las últimas horas, se filtró la primera foto del empresario gastronómico en prisión.

“Solo es visitado por sus actuales suegros, su mujer y su madre, que fue una sola vez”, anunció el informe que presentaron en el programa de Ángel de Brito donde dieron a conocer la imagen.

Mauro Szeta explicó: “Es la misma cárcel donde está el padre Grassi, y pasó por ahí Fabián Tablado”.

Sobre el estado anímico del exmarido de la conductora, el periodista de policiales informó: “Está muy mal, la mamá está muy enferma y solamente fue una sola vez (a verlo). No quiere dar entrevistas ni notas. La defensa busca la nulidad de la sentencia”.

La cárcel donde el exmarido de Julieta Prandi cumple su condena por violación es conocida por alojar a internos de buena conducta y por tener entre sus reclusos a figuras de alto perfil, como el cura Julio César Grassi.

La Unidad 41 fue inaugurada oficialmente el 9 de febrero de 2006 y depende del Servicio Penitenciario Bonaerense. Si bien la prisión tiene un régimen cerrado y con estrictos controles, está pensada para presos que mantienen una conducta adecuada dentro del penal.

