Las claves de la dieta de Angelina Jolie y su rutina de entrenamiento

Angelina Jolie, a sus 50 años, promueve la salud integral a través de una estricta rutina de autocuidado

Angelina Jolie, a sus 50 años, sigue una rigurosa rutina de autocuidado centrada en una alimentación equilibrada y un ejercicio constante. Conocida por su carrera en el cine y su trabajo humanitario, la actriz destaca la importancia de decisiones saludables y disciplina mantenida a lo largo del tiempo.

En una entrevista con Health.com, Jolie compartió cómo ha construido un estilo de vida enfocado en el balance nutricional, la actividad física y la prevención de enfermedades. Antes, su desayuno consistía únicamente en café, lo que afectaba su energía diaria. “Entendí que este tipo de alimentación impactaba negativamente mis niveles de energía”, explicó.

Siguiendo recomendaciones de profesionales, Jolie ha transformado su dieta, incorporando proteínas magras como pollo, pavo y pescado, y evitando carnes rojas y productos procesados. Suele complementar su alimentación con vegetales al vapor, cereales integrales y frutas frescas, limitando la sal y excluyendo grasas saturadas y azúcares refinados.

Un aspecto singular de su dieta es la inclusión ocasional de insectos, que probó en Camboya. “Puedo comerme una bolsa de grillos como si fuera de papas”, comentó, destacando su alto contenido proteico y bajo aporte calórico.

Además de cuidarse en la alimentación, Jolie mantiene hábitos saludables como comer a horas regulares y evitar picar entre comidas a menos que lo recomienden nutricionistas. Ha sustituido el café y los lácteos por leche vegetal y jugos naturales.

Rutina de ejercicio y enfoque personalizado

El enfoque de Jolie sobre el bienestar va más allá de la alimentación. Su rutina de ejercicio incluye yoga y kickboxing tres veces a la semana, supervisada por su entrenador Magnus Lygback. Prefiere el entrenamiento en circuitos, que combina fuerza, resistencia y flexibilidad, maximizando resultados sin recurrir a rutinas extenuantes. Las artes marciales son parte de su preparación para películas de acción.

Desde que dejó de fumar y de beber alcohol, junto con su enfoque en la nutrición y el ejercicio, Jolie ha transformado su vida en la última década. Ella asocia el autocuidado con la energía necesaria para su carrera y su labor como Embajadora de Buena Voluntad de la ONU.

Impacto en la conciencia sobre el cáncer de mama

En 2013, Jolie tomó la decisión de someterse a una doble mastectomía preventiva tras conocer que portaba mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2, que aumentaban su riesgo de cáncer de mama y ovario. Esta decisión, influenciada por la historia familiar de la actriz y apoyada por sus médicos, también incluyó la extirpación de sus ovarios y trompas de falopio.

“Fue mi elección, pero es importante tenerla. No todo el mundo debe seguir mi camino”, declaró en el Festival de Cine de San Sebastián, donde presentó la película "Couture", en la que interpreta a una cineasta diagnosticada con cáncer de mama.

Su decisión y el diálogo público sobre el tema han incentivado a nivel mundial un aumento en las consultas médicas y estudios genéticos para la detección temprana del cáncer hereditario. Jolie subraya la importancia de tomar decisiones informadas sobre salud, reiterando su compromiso con el acceso universal a la información y recursos sobre salud genética.