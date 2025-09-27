Cayó una banda de falsos policías que hacía entraderas y robos millonarios con armas de fuego

Cayó una banda de falsos policías en Mar del Plata después de una intensa persecución policial. Los delincuentes eran tres, dos de ellos, de 35 y 42 años, fueron detenidos y un tercero escapó. Las autoridades constataron que se trataba de los delincuentes que habían llevado a cabo una seguidilla de robos en la ciudad, vestidos con uniformes policiales.



El arresto ocurrió este jueves en la calle Cerrito y la 85. Claudio Di Scala y Marcelo Salinas circulaban en una camioneta Nissan Frontier junto con un tercer cómplice que permanece prófugo. El operativo policial inició después de recibir el alerta sobre un robo cometido en la zona de Marenco y Tetamanti.

Comando de Patrullas, comisarías y grupos operativos de la DDI participaron del operativo cerrojo que concluyó con la detención de los criminales. Según informó el portal marplatense 0223, los acusados cometieron al menos tres entraderas en cuatro días, en las que robaron 20 mil dólares, 2 millones de pesos, celulares, un auto y armas de fuego.

Los agentes secuestraron dos celulares, una funda interna tipo pistolera y la camioneta en la que circulaban, que tenía un pedido de secuestro activo.

La causa fue caratulada como robo agravado en tentativa, violación de domicilio y resistencia a la autoridad, y quedó a cargo del fiscal Mariano Moyano, quien ordenó el traslado de los acusados a la Unidad Penal N°44 de Batán.

Los falsos policías cometieron tres entraderas en cuatro días

El primero de los hechos registrados ocurrió el viernes 19 de septiembre en el barrio Las Margaritas. Según el citado medio, los delincuentes entraron a una casa ubicada Agapantus y Las Magnolias y sorprendieron al dueño, de 62 años, que se encontraba junto a su empleada doméstica. Encapuchados y con armas, lo amenazaron, lo golpearon y se llevaron un iPhone 13, 20 mil dólares y 2 millones de pesos, entre otros elementos.

En el segundo robo, cometido ese mismo día, utilizaron uniformes policiales y atacaron a un matrimonio a pocas cuadras del golf club Los Acantilados. El modus operandi fue el mismo: estaban encapuchados y golpearon al dueño para robarle. Se llevaron un celular, dinero y un auto Fiat Palio.

El tercer robo atribuido a la banda ocurrió el pasado lunes en el barrio Las Canteras. Las víctimas, un hombre y una mujer de 77 y 62 años respectivamente, fueron sorprendidas por delincuentes vestidos con uniforme policial que inicialmente les preguntaron por una dirección y luego los amenazaron con un arma para robarles. Una vez dentro de la propiedad, los ataron, revolvieron todo y se llevaron una escopeta antigua, un revólver calibre 22, herramientas y dinero.

