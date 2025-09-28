“Inseparables”: quiénes eran las nenas atropelladas por un colectivo en Mendoza

Una tragedia que tuvo como víctimas a dos hermanas de 7 y 10 años conmocionó a la provincia de Mendoza este semana. Las nenas fueron atropelladas por un colectivo en el distrito El Algarrobal, en Las Heras.



Como todos los días, Brisa y Carolina salieron de la Escuela Luis Candelaria rumbo a su casa junto a su abuelo este miércoles por la tarde. Luego de bajar de un colectivo de la empresa El Plumerillo S.A., intentaron cruzar la calle y fueron embestidas por otra unidad que circulaba en sentido contrario. Ambas murieron en el acto.

Con el correr de las horas se supo que las niñas vivían con sus abuelos maternos, quienes tenían la tutela legal desde hacía más de dos años. Integraban una familia numerosa, con varios hermanos, y eran reconocidas en el barrio por su alegría y cercanía.

Brisa y Carolina, hermanas “inseparables”

A menos de 24 horas del accidente, familiares y allegados se reunieron en la casa de los abuelos, ubicada en el callejón Rivas, para velar los restos de las nenas. Entre recuerdos y muestras de dolor, las describieron como curiosas, alegres y muy unidas.

“Eran mi compañía y hasta el último momento fueron inseparables”, expresó Beatriz, la abuela materna, en diálogo con medios locales.

En ese marco, su padre, un hombre de 53 años, también se expresó conmovido y recordó a sus hijas. “Las voy a llevar en mi corazón toda la vida. Eran muy compañeras y no se separaban nunca. Hacían travesuras, pero eran muy educadas y cariñosas”, dijo en declaraciones a medios locales.

La comunidad educativa de la Escuela Luis Candelaria, a la que ambas asistían, activó un protocolo de contención psicológica para docentes, alumnos y personal, en coordinación con equipos de salud mental y el hospital de la zona.

A su vez, docentes del establecimiento solicitaron la colaboración de la comunidad para acompañar y sostener a la familia de Brisa y Carolina en este difícil momento.

La situación judicial del conductor del colectivo

El chofer, un hombre de 36 años, manejaba con pasajeros a bordo al momento del accidente, quienes no resultaron heridos. Inicialmente fue detenido en el marco de una causa por homicidio culposo.

Según pudo saber TN de fuentes del Ministerio Público Fiscal de Mendoza, “no se pudo determinar responsabilidad penal hasta el momento por parte del chofer del colectivo”, por lo no se produjo ninguna imputación y obtuvo la libertad en la noche de este jueves.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.