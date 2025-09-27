Toni Raurich, experto en viajes: “Es mejor pagar más por una ubicación céntrica que gastar en transporte”

A medida que se acerca el verano, la planificación de las vacaciones se vuelve más relevante. Surgen preguntas relacionadas con el destino, el tiempo, los días, y otras como qué es más conveniente, esperar hasta último momento o reservar con anticipación.



De acuerdo con Toni Raurich, director de eBooking.com y referente en el mundo de los viajes, es clave hacerlo con planificación. “Es posible ahorrar hasta un 30% en las vacaciones si se reservan con antelación”, indicó.

Flexibilidad y comparación: aliados fundamentales para ahorrar

En una entrevista con La Vanguardia, el referente hizo hincapié en la anticipación. “Los precios de los alojamientos son dinámicos: conforme crece la ocupación, también lo hacen las tarifas. Por eso, reservar con dos o tres meses de antelación puede suponer un ahorro de hasta un 30%”, dijo.

En relación con la temporada alta, no dio mucha importancia a las ofertas que surgen en último momento. “La demanda turística se dispara en verano y los precios suben a diario. Las oportunidades para encontrar una ganga disminuyen de forma exponencial”, indicó.

El experto recomienda tener la mente abierta y ser flexible con las fechas. Para ejemplificar su punto, tomó otra época del año: “No es lo mismo viajar a principios de junio que en pleno agosto. Incluso en plena temporada alta hay importantes variaciones entre unos días y otros. Mover el viaje un par de días puede traducirse en un ahorro notable”.

Además, Raurich sugiere buscar destinos menos concurridos o evitar los fines de semana. “La flexibilidad es una de las mejores herramientas para abaratar las vacaciones”, remarcó.

Cancelación gratuita y comparación: cómo evitar dolores de cabeza

Para quienes todavía no tienen definidas las fechas, Raurich recomendó buscar alojamientos con cancelación gratuita. De esta forma, se puede asegurar un buen precio sin penalización en caso de cambio de planes. “Si finalmente no podés ir, lo modificás y listo”, resumió.

Otro punto clave es comparar y filtrar opciones. “Un viajero que reserva con tiempo y es flexible tiene más opciones donde elegir y puede comparar con más calma entre alojamientos que se ajusten a su tipo de viaje, presupuesto y necesidades”, explicó el experto.

No todo es precio: la importancia de la ubicación en relación con los traslados

A la hora de elegir, no solo hay que mirar el precio. “A veces es mejor pagar un poco más por un hotel con desayuno incluido o en una ubicación más céntrica que tener que asumir costes extra en transporte o restauración”, explicó Raurich. Además, recomendó prestar atención a las comisiones que aplican algunas plataformas intermediarias, ya que pueden encarecer el precio final.

La fórmula para unas vacaciones más baratas y sin sorpresas es clara: anticipación, flexibilidad y comparación. Además de esto, es clave no dejarse tentar por oportunidades que se presentan como ofertas de último momento. Pueden no ser tal cuestión.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.