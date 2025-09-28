Cuánto sale pasar el día en estancias y dormir en hoteles de campo cerca de Buenos Aires en la primavera 2025

Cuánto sale pasar el día en estancias y dormir en hoteles de campo cerca de Buenos Aires en la primavera 2025TURISMOAgencia 24 Noticias
Con la llegada de la primavera, las ganas de salir de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y buscar un poco de verde se multiplican. El sol, las temperaturas agradables y los días más largos invitan a escaparse, aunque sea por un rato, y disfrutar de la naturaleza, el aire puro y la tranquilidad que solo el campo puede ofrecer.
En la provincia de Buenos Aires (PBA), las opciones sobran: desde pueblos rurales con callecitas tranquilas y cascos históricos, hasta estancias y hoteles de campo que combinan relax, buena comida y actividades al aire libre. Algunas mantienen su perfil productivo, otras se volcaron de lleno al turismo, pero todas prometen una experiencia distinta para recargar energías.
Día de campo: asado, actividades y cuánto sale la experiencia
El clásico Día de Campo es la fórmula más elegida para quienes buscan desconectarse sin quedarse a dormir. La propuesta suele arrancar a media mañana, incluye un almuerzo bien criollo (asado infaltable), actividades como paseos a caballo, caminatas, talleres regionales y termina con una merienda campestre. Algunas opciones:
El Ombú de Areco (San Antonio de Areco): a solo 120 km de Capital, esta estancia de 300 hectáreas con casco histórico de 1880 ofrece Día de Campo por $150.000 por persona, con asado incluido. Si la idea es quedarse a dormir, la habitación doble cuesta $600.000 e incluye cena de tres pasos, con opciones para celíacos, vegetarianos y veganos.
La Mimosa (Exaltación de la Cruz): historia, tradición y un jardín con el palo borracho más alto de la zona. El Día de Campo, de 11 a 18, cuesta $48.000 por persona e incluye recepción con empanadas, asado, actividades folclóricas y merienda. Los chicos de 4 a 12 años pagan $28.000.
Santa Elena (General Las Heras): a 70 km de CABA, esta estancia de 150 hectáreas tiene parque arbolado, juegos para chicos y actividades como cabalgatas y caminatas. El Día de Campo cuesta $60.000 por persona (menores de 10 años, la mitad) e incluye picada, entrada, asado, postre y merienda.
Hoteles y resorts de campo: cuánto sale quedarse a dormir
Para quienes buscan una escapada más larga, hay hoteles y resorts de campo con todos los servicios y la posibilidad de pasar la noche rodeados de verde.
Pampas de Areco (San Antonio de Areco): resort solo para adultos, ideal para parejas o grupos de amigos. Habitación doble desde $185.000 + IVA por noche en fin de semana (mínimo dos noches), o $154.000 + IVA en días de semana. Incluye desayuno buffet y acceso a piscinas climatizadas.
HM Campo (Saladillo): cabañas, pileta y actividades de campo a 170 km de Capital. El Día de Campo cuesta 70 dólares por persona. Para dormir, la noche para dos personas sale US$170 en semana o US$200 en fin de semana, con pensión completa y acceso a todas las instalaciones.
Howard Johnson Chascomús: hotel con 120 habitaciones, spa, pileta y vista a la laguna. El “Day Use by Hours” (de 10 a 18) cuesta $120.000 en base doble e incluye habitación, merienda y circuito de spa. Para alojarse, hay descuentos para socios y distintas promociones.
Experiencias únicas: castillos, polo y turismo rural
La Bandada (San Miguel del Monte): Día de Campo Gaucho de 11 a 18, con recepción, clase de empanadas, cabalgata, asado, destrezas gauchas y té pampeano. Sale US$140 por persona (chicos de 4 a 11 años, la mitad). También hay clases y partidos de polo, y salidas de avistaje de aves.
La Raquel (Castelli): el famoso “castillo de la ruta 2” abre sus puertas para una experiencia de “Campo Abierto”. El Día de Campo arranca a las 11.30 e incluye asado a leña, ensaladas, tour botánico e histórico y merienda criolla. Cuesta $70.000 por persona (chicos, $35.000).
Cómo reservar y qué tener en cuenta antes de la escapada al campo
La mayoría de las estancias y hoteles de campo requieren reserva previa y ofrecen opciones para todo tipo de público: familias, parejas, grupos de amigos y también para quienes viajan con mascotas. Los precios pueden variar según la fecha, la cantidad de personas y los servicios incluidos, y muchas propuestas ofrecen cuotas sin interés o descuentos especiales.
