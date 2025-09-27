El Gobierno lanza plan contra el abandono escolar tras informe que alarma sobre la secundaria

Solo 10 de cada 100 estudiantes completan la secundaria en tiempo y forma, según un informe de la ONG Argentinos por la Educación.

El Gobierno respondió tras 24 horas con un plan integral desde el Ministerio de Capital Humano para reducir el abandono escolar.

Se implementará un sistema de “alerta temprana nominal”, junto a una red federal de becas y refuerzo del plan nacional de alfabetización.

En secundaria, se prevén reformas en la organización institucional, el régimen académico, el diseño curricular y evaluaciones orientadas a la mejora.

El plan incluye acompañamiento integral: apoyos diferenciados, inclusión de tecnologías y fortalecimiento de transiciones educativas y laborales.

La ONG y especialistas advierten que la problemática es una emergencia, con deterioro sostenido de los aprendizajes y bajas competencias en primaria y secundaria.

El Gobierno reaccionó con 24 horas de demora ante un informe de la ONG Argentinos por la Educación que reveló un dato alarmante: solo 10 de cada 100 estudiantes completan la secundaria en tiempo y forma. La respuesta llegó desde el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, con el anuncio de un programa integral destinado a reducir el abandono escolar y fortalecer las trayectorias educativas desde la primaria hasta la secundaria.

En lugar de confrontar inmediatamente las cifras difundidas el jueves, el oficialismo optó por presentar un plan que busca articular acciones en conjunto con las provincias. El eje de la estrategia es un sistema de “alerta temprana nominal” para identificar a los estudiantes en riesgo y actuar antes de que abandonen la escuela. Complementariamente, se pondrá en marcha una red federal de becas, se reforzará el plan nacional de alfabetización y se profundizará el seguimiento desde los primeros años de la primaria. Desde el ministerio destacan que los inicios educativos son clave para detectar problemas y prevenir deserciones posteriores.

En lo que respecta a la secundaria, el programa contempla varias etapas. En primer lugar, se reformará la organización institucional y el régimen académico, con nuevas formas de convivencia, uso flexible del tiempo y el espacio, y criterios pedagógicos de aprobación y asistencia adaptados a cada contexto. En segundo lugar, se intervendrá en el diseño curricular y la organización del aprendizaje: se seleccionarán saberes fundamentales, se promoverá la integración interdisciplinaria, se flexibilizará el currículum y se adoptarán evaluaciones orientadas a mejorar el aprendizaje. Finalmente, se pondrá especial atención en el acompañamiento de las trayectorias escolares mediante apoyos diferenciados, inclusión de tecnologías, fortalecimiento de transiciones entre niveles y vinculación con el mundo académico y laboral.

Para la ONG que elaboró el informe, la situación constituye una “emergencia educativa”. Sol Alzú, integrante de Argentinos por la Educación, señaló que aunque los gobiernos suelen enfocarse en la alfabetización, la mitad de los estudiantes de tercer grado no alcanza las competencias lectoras esperadas para su edad. “Cuando llegan al final de la primaria, apenas 45 de cada 100 lo hacen en tiempo y forma, y en la secundaria la cifra cae todavía más”, explicó Alzú, alertando sobre la necesidad de intervenciones tempranas en matemática y otras áreas clave.

El informe revela además una tendencia negativa respecto de estudios previos. Para la cohorte 2011-2022, solo 13 de cada 100 alumnos completaban la secundaria en tiempo y forma, mientras que para la cohorte 2009-2020 la cifra era del 16%. Este descenso sostenido refleja un deterioro de los aprendizajes y pone de relieve la dificultad del sistema educativo para acompañar a los estudiantes a lo largo de toda la trayectoria escolar.

El ministerio considera que la articulación con las provincias será fundamental para revertir estos números. Las estrategias incluyen no solo seguimiento académico, sino también atención al bienestar integral de los alumnos y la inclusión de tecnologías que faciliten el aprendizaje y la permanencia en la escuela. La intención es que la combinación de alertas tempranas, flexibilización curricular y apoyos diferenciados genere un efecto acumulativo capaz de reducir la deserción y mejorar la calidad educativa.

En el Gobierno reconocen que la alfabetización y los programas tradicionales por sí solos no alcanzan para frenar la deserción escolar. El nuevo plan apunta a consolidar un acompañamiento más integral, desde la primaria hasta la transición hacia la educación superior o el mundo laboral, con un enfoque en la prevención de la deserción y la mejora de los aprendizajes fundamentales.

Con estas medidas, el Ministerio de Capital Humano busca dar respuesta a una problemática estructural que golpea principalmente a los niveles primario y secundario. Mientras tanto, la comunidad educativa y las ONG siguen atentos a la implementación de los programas, evaluando si las políticas anunciadas podrán revertir la tendencia descendente y garantizar que un mayor número de estudiantes complete sus estudios en tiempo y forma.