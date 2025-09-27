Pullaro pidió reinstaurar el régimen de retenciones cero

Maximiliano Pullaro destacó la importancia del sector agropecuario en la identidad de la provincia y reiteró la necesidad de reinstaurar el régimen de retenciones cero para las exportaciones de granos. En un mensaje, Pullaro enfatizó: "En Santa Fe somos el campo. Somos herederos de aquellos hombres y mujeres que construyeron la grandeza de Argentina, enfrentando cada crisis con esfuerzo".



El lunes, el gobierno nacional anunció la eliminación temporal de los derechos a la exportación de granos, válido hasta el 31 de octubre o hasta un límite de liquidación de 7.000 millones de dólares. Sin embargo, ese mismo miércoles, este umbral se alcanzó en solo dos días, lo que llevó a la reinstauración de las retenciones anteriores.



En este contexto, Pullaro instó a la administración nacional a mantener las bajas impositivas. "Si el dinero que los productores destinan a retenciones quedara en cada campo, se traduciría en más maquinaria, tecnología y productividad", subrayó, enfatizando la necesidad de un Estado eficiente que apoye el desarrollo productivo.

En solo tres días, las liquidaciones alcanzaron cifras récord, con un 90% de los ingresos en dólares previsto para los próximos días hábiles, lo que asegura una inyección significativa al mercado oficial.



La soja y sus derivados fueron los principales productos afectados, con 4,72 millones de toneladas en subproductos, 2,69 millones de toneladas de poroto y 905.110 toneladas de aceite de soja. También se liquidaron 1,77 millones de toneladas de trigo y 952.500 de maíz.



Desde la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) señalaron que esta fue la primera vez desde marzo de 2002 que la soja y sus derivados no enfrentaban retenciones, lo que representó un fuerte incentivo para el sector.