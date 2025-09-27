Jorge Martín sufrió un brutal accidente

El Gran Premio de Japón de MotoGP se vio interrumpido por un grave accidente en el circuito de Motegi. En la carrera sprint, el actual campeón del mundo, Jorge Martín, sufrió una caída violenta al perder el control de su moto en la primera curva, lo que también involucró a su compañero italiano, Marco Bezzecchi.

Tras la caída, Martín se quejó de un fuerte dolor en el hombro derecho. Las radiografías realizadas en el centro médico del circuito confirmaron una fractura desplazada de la clavícula derecha. La escudería Aprilia informó que el piloto fue trasladado a un hospital para más estudios.

En cuanto a Bezzecchi, aunque no sufrió heridas graves, será evaluado por posibles lesiones en su pierna derecha.

Este incidente ocurre en una temporada complicada para Martín, quien, tras consagrarse campeón en 2024, ha enfrentado múltiples contratiempos, incluyendo dos caídas en la pretemporada, un neumotórax en abril y dificultades para recuperar su nivel competitivo desde julio. Su único resultado positivo fue un podio en Hungría a finales de agosto.