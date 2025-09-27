FIFA suspendió a tres futbolistas argentinos por falsificar documentación

La Comisión Disciplinaria de la FIFA anunció sanciones contra la Federación Malasia de Fútbol (FAM) y siete futbolistas por violaciones relacionadas con la falsificación de documentos. Los jugadores, nacionalizados malayos, presentaron documentación manipulada durante su convocatoria en junio.

Entre los futbolistas afectados se encuentran los argentinos Imanol Machuca, Facundo Garcés y Rodrigo Holgado, quienes han sido suspendidos por un año. Ellos representaron a Malasia el 10 de junio, en un partido de clasificación para la Copa Asiática 2027 contra Vietnam.

Imanol Machuca, originario de Santa Fe, juega para Vélez Sarsfield; Facundo Garcés, también de Santa Fe, se encuentra en el Deportivo Alavés de España; mientras que Rodrigo Holgado, de Buenos Aires, milita en América de Cali después de su paso por Gimnasia de La Plata.

Además de la suspensión, la FIFA impuso una multa de 350.000 francos suizos a la FAM y de 2.000 francos suizos (equivalente a 2.500 dólares) a cada futbolista. Junto a Machuca, Garcés y Holgado, otros jugadores sancionados son Gabriel Felipe Arrocha, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Héctor Alejandro Hevel Serrano.

La FAM y los jugadores tienen un plazo de diez días para apelar ante el Comité de Apelaciones de FIFA.