La dura sanción que recibió Rodrigo De Paul en la MLS

Rodrigo De Paul, mediocampista de Inter Miami y una de las estrellas de la MLS, ha sido sancionado por simular falta durante un partido contra New York City FC el 24 de septiembre. La liga publicó un comunicado que detalla la multa económica impuesta al jugador argentino, quien es reconocido por su talento y su asociación con Lionel Messi.

La sanción se basa en una jugada ocurrida en el minuto 26 del encuentro, donde De Paul se mostró exageradamente afectado tras un contacto de Andrés Perea, elogiándose a sí mismo por llevarse las manos al rostro sin que hubiere evidencia de contacto, según las imágenes revisadas por la MLS. En su caída, De Paul también se golpeó el hombro izquierdo, lo que contribuyó a convencer al árbitro Filip Dujic sobre la existencia de la infracción, aunque Perea protestó la decisión.

El Comité Disciplinario de la MLS enfatizó que esta acción contraviene la Política de simulación y exageración.