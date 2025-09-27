Los Pumas van por la hazaña en Durban

Este sábado, Argentina se medirá con Sudáfrica, el actual campeón del mundo, en una jornada crucial del Rugby Championship. El partido, que comenzará a las 12:10 en el estadio Kings Park de Durban, será transmitido en vivo por ESPN y Disney+.

El seleccionado argentino, dirigido por Felipe Contepomi, mantiene intactas sus posibilidades de luchar por el título, un objetivo que se veía distante hace unos años. El equipo ha experimentado un notable crecimiento desde la llegada de Michael Cheika, destacándose por sus recientes victorias sobre Nueva Zelanda y Australia.

Sin embargo, Los Pumas se enfrentarán a un formidable desafío en territorio sudafricano, donde el equipo local llega con gran confianza tras una victoria contundente sobre los All Blacks (43-10). Los Springboks buscan revalidar el título que obtuvieron en 2024.

En su última serie, Argentina igualó ante Australia, dejando escapar el primer partido en la última jugada y cediendo el segundo en los últimos 15 minutos.

Historial entre Argentina y Sudáfrica

Se trata del 39° enfrentamiento entre ambas selecciones. Sudáfrica lidera el historial con 33 victorias frente a cuatro triunfos argentinos y un empate, el recordado 16-16 en Mendoza en 2012. Sin embargo, Durban guarda un recuerdo especial para Los Pumas: su primer triunfo sobre Sudáfrica en 2015 (37-15) ocurrió en esta ciudad, con la asistencia de los legendarios Pumas del '65.

Desde entonces, los Springboks han ganado los dos encuentros siguientes en este estadio, mientras que el año pasado, cada equipo se llevó un test match: Argentina ganó en Santiago del Estero (29-28) y Sudáfrica dominó en Nelspruit (48-7).

Formaciones confirmadas

Los Pumas:

Mayco Vivas, Julián Montoya, Joel Sclavi, Franco Molina, Lucas Paulos, Pablo Matera, Marcos Kremer, Joaquín Oviedo, Gonzalo García, Santiago Carreras, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró, Juan Cruz Mallía. DT: Felipe Contepomi.

Suplentes: Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Francisco Coria Marchetti, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Juan Martín González, Simón Benítez Cruz, Tomás Albornoz.

Sudáfrica:

Ox Nche, Malcolm Marx, Thomas du Toit, Eben Etzebeth, Ruan Nortje, Siya Kolisi, Pieter-Steph du Toit, Jasper Wiese, Cobus Reinach, Sacha Feinberg-Mngomezulu, Ethan Hooker, Damian de Allende, Canan Moodie, Cheslin Kolbe, Damian Willemse. DT: Rassie Erasmus.

Suplentes: Jan-Hendrik Wessels, Boan Venter, Wilco Louw, RG Snyman, Kwagga Smith, Morne van den Berg, Manie Libbok, Andre Esterhuizen.

Detalles del partido

Árbitro: Angus Gardner (Australia)

Angus Gardner (Australia) Estadio: Kings Park

Kings Park Hora de inicio: 12:10

12:10 TV: ESPN y Disney+

Posiciones del Rugby Championship 2025