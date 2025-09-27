Alpine aún no define el compañero de Pierre Gasly para la temporada 2026 de F1

Alpine Racing sigue sin decidir quién será el compañero de Pierre Gasly en la próxima temporada de Fórmula 1. Flavio Briatore, representante del equipo, ha anunciado que los candidatos son Franco Colapinto y Paul Aron, aunque los medios internacionales especulan sobre otras posibilidades, incluyendo a Mick Schumacher.

Este viernes, Schumacher, hijo del legendario Michael Schumacher, confirmó a través de sus redes sociales que participará en una prueba privada el 13 de octubre con Rahal Letterman Lanigan Racing en IndyCar. Sin asegurar un lugar en la F1 y con escasas oportunidades para el resto del año, el piloto alemán sigue compitiendo en el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) con Alpine.

"Estoy muy ilusionado por manejar mi primer IndyCar. Agradezco al equipo por esta oportunidad, especialmente por hacerlo en el IMS, un circuito con gran historia y donde mi padre ya ha competido. Estoy emocionado por descubrir las características de este auto”, expresó Schumacher.

Su última aparición en F1 fue en el Gran Premio de Abu Dhabi en 2022 con Haas. Desde entonces, ha ejercido como piloto de reserva en Mercedes y ha explorado otras categorías. A pesar de su relación con Briatore, su participación en IndyCar podría favorecer a Colapinto, quien podría consolidar su posición en Alpine.

Franque Colapinto o Paul Aron: los candidatos para 2026

Pierre Gasly ha renovado su contrato con Alpine hasta 2028, asegurando su lugar en la próxima temporada. No obstante, la incertidumbre persiste en torno a su compañero. Si Colapinto mantiene un buen rendimiento en las últimas carreras, podría ser el elegido por Briatore. La decisión final se espera entre octubre y noviembre.

La próxima competencia de la F1 se llevará a cabo en el Gran Premio de Singapur, del 3 al 5 de octubre.