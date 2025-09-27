Pidieron prisión preventiva para la madre de Ayelén Paleo

Elizabeth Rodrigo, madre de la exvedette Ayelén Paleo, fue acusada de participar en una red de trata de personas destinada al tráfico y explotación sexual en Buenos Aires, Santa Fe y La Pampa.

Sin embargo, el periodista Mauro Szeta informó este viernes en su cuenta de X que el juez Juan Pablo Masci ha modificado la calificación de la acusada. Según el juez, no hay pruebas concluyentes que demuestren el papel de Rodrigo en la organización delictiva desmantelada recientemente. En cambio, se determinaron suficientes elementos para comprobar que Rodrigo se dedicaba a tomar fotografías de mujeres y publicarlas en su propia página de oferta sexual.