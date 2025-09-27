Preocupación por Thiago Medina

A dos semanas del accidente que lo dejó internado, Thiago Medina sigue luchando por su vida en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. El joven, conocido por su participación en Gran Hermano, presenta complicaciones en sus pulmones y se encuentra bajo estricta supervisión médica.

El martes por la noche, Medina sufrió una crisis respiratoria que alarmó a su equipo médico. La periodista Pía Shaw informó en el programa "A la Barbarossa" que se realizó un ateneo médico para determinar el rumbo del tratamiento.

"Hubo una reunión para evaluar la situación tras el incidente respiratorio que generó preocupación en el equipo", señaló Shaw. Tras superar la crisis, los médicos se centraron en ajustar la medicación y considerar una traqueostomía. "El objetivo es que sus pulmones comiencen a funcionar por sí solos, aunque aún dependen de asistencia", añadió.