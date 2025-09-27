Paula Chaves contó las dificultades que vivió al dar sus primeros pasos en el modelaje

La modelo y conductora Paula Chaves reflexionó sobre las estrictas exigencias del modelaje y las dificultades que enfrentó al inicio de su carrera, afectada por los estándares de belleza de la industria. Actualmente alejada de la televisión, Chaves es conductora en el canal de streaming OLGA, donde analizó el impacto de estas normas.

Durante una entrevista en el ciclo “Tapados de Laburo”, la periodista Lucía Levy destacó que Argentina ocupa el segundo puesto a nivel mundial en casos de trastornos alimentarios, solo detrás de Japón. “En América Latina, Argentina es el país con más casos, especialmente entre mujeres", afirmó Levy. Este dato dio pie a Chaves para compartir su experiencia en el mundo de la moda.

Paula Chaves recordó que, en sus primeros años, la presión por cumplir con normas estéticas era notable. "Las estrictas reglas sobre la apariencia física estaban muy presentes, y quienes comenzábamos sentimos esa presión", relató. No obstante, subrayó el apoyo de su familia y amigos, quienes la ayudaron a no caer en extremos.

La modelo reveló que, a pesar de las exigencias, siempre mantuvo los pies sobre la tierra. “Para mí era un pasatiempo, y con lo que ganaba ayudaba a mi familia”, afirmó. No obstante, reconoció que la presión por el peso era constante: "Me volvían loca con el tema, y yo era delgada".

Chaves también mencionó que las críticas a su figura provenían incluso de otras mujeres en la industria. "Recuerdo productoras de moda que me apartaban de desfiles por considerarme 'grandota', cuando tenía 18 años y pesaba 65 kilos," contó. Explicó que el término “grandota” se utilizaba para referirse a alguien saludable, pero no ajustado al estereotipo que buscaban.

Finalmente, Chaves hizo énfasis en el sufrimiento de muchas jóvenes en el ámbito del modelaje, quienes se ven presionadas a cumplir con estándares dañinos. Su testimonio añade una voz significativa a un debate que sigue vigente sobre los efectos de los modelos de belleza impuestos en la salud de las aspirantes a modelo.