Córdoba suma una nueva conexión aérea internacional con Asunción de la mano de Flybondi

Flybondi lanzará la ruta internacional Córdoba–Asunción, que comenzará a operar el 12 de diciembre con cinco vuelos semanales, los lunes, miércoles, viernes, sábados y domingos. Los pasajes estarán disponibles en la web de la compañía en los próximos días.

Con esta nueva ruta, Córdoba se posiciona como un hub estratégico en la conectividad aérea, ofreciendo vuelos directos a destinos internacionales sin necesidad de pasar por Buenos Aires. Esto puede aumentar la llegada de turistas y crear más oportunidades para el sector privado.

Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo, destacó que esta medida es el resultado del esfuerzo en mejorar la conectividad aérea en la provincia. La nueva ruta no solo refuerza la integración regional, sino que también apoya el desarrollo económico y la generación de empleo en Córdoba.

Flybondi, que ya opera vuelos a Brasil y Perú, continúa expandiendo su red internacional conectando Argentina con destinos clave en la región.