Trump anuncia posibles avances en acuerdo entre Israel y Hamás

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el viernes que un acuerdo entre Israel y Hamás para la liberación de rehenes y el cese de la ofensiva israelí en Gaza está "muy cerca". "Creo que tenemos un acuerdo en Gaza, que traerá de vuelta a los rehenes y pondrá fin a la guerra", declaró a los medios antes de asistir a un torneo de golf en Nueva York. Trump señaló que esta sería la octava guerra que logra resolver desde su regreso al poder en enero.

Además, el mandatario subrayó que no permitirá la anexión de Cisjordania, en vísperas de una visita del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a la Casa Blanca. "Hablamos hoy con Bibi Netanyahu y otros líderes de Oriente Medio, y estamos bastante cerca de lograr un acuerdo sobre Gaza y tal vez incluso la paz", indicó.

Trump también aseguró a los líderes árabes que la anexión de territorios ocupados desde 1967 no está en discusión: "Eso no va a suceder, ya hemos tenido suficiente", afirmó.

Mientras tanto, una comisión independiente de la ONU y varios países han catalogado la ofensiva israelí en Gaza como genocidio. Hasta la fecha, más de 65,200 palestinos, incluidos más de 19,000 niños, han perdido la vida en el conflicto. El lunes, Trump recibirá a Netanyahu en la que será su quinta reunión en lo que va del año.