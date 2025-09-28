Bryan Mayer le pegó con dureza al Intendente Viotti y le pide que habilite la discusión del suelo industrial y el régimen de inversiones

Bryan Mayer le pegó con dureza al Intendente Viotti y le pide que habilite la discusión del suelo industrial y el régimen de inversionesRAFAELA R24N
Intendente Viotti; si quiere haga otro proyecto que lleve su firma, póngale otro nombre: RIPE; PATO o como prefiera, pero avance con acciones que reconozcan el esfuerzo del sector privado de una vez por todas.
No se trata de protagonismos o caprichos, se trata de dimensionar el rol y la responsabilidad institucional que demanda ser intendente de Rafaela y lo que nuestra ciudad está necesitando.
Autorice a sus concejales a trabajar, a debatir proyectos y no solamente ser escuderos de la gestión ejecutiva. Que abran el concejo y dejen de aplicar la temporaria mayoría para encerrarse con lo que se sienten cómodos.
No tenga miedo al diálogo, le va a ir mucho mejor cuando no solamente escuche a los suyos. El diálogo diverso siempre nutre.
