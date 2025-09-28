El Atlético de Madrid se impuso 4-2 al Real Madrid en un emocionante clásico de la capital española, correspondiente a la séptima jornada de La Liga. El encuentro se llevó a cabo en el Estadio Metropolitano, donde el equipo local logró una sorprendente victoria que le otorga tres valiosos puntos.

El marcador se abrió a los 14 minutos gracias a un gol de cabeza del defensor Robin Le Normand, quien conectó un centro de Giuliano Simeone. El Real Madrid, sin embargo, respondió rápidamente con dos goles: Kylian Mbappé anotó a los 25 minutos y Arda Güler lo hizo a los 36, colocando a los visitantes en ventaja 2-1. Antes del descanso, Alexander Sørloth igualó nuevamente para el Atlético a los 42 minutos, estableciendo un 2-2 en el primer tiempo.

En la segunda mitad, el Atlético mostró su dominio. Julián Álvarez, desde el penal a los 51 minutos, puso al equipo colchonero 3-2. A los 63 minutos, Álvarez dejó su sello con un impresionante gol de tiro libre, marcando el cuarto tanto. Antoine Griezmann ingresó al final y selló la victoria con un quinto gol en el último minuto del partido.

Con esta derrota, el entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, conocido como "el agente 006", sufrió su primer revés en la liga, pero su equipo sigue liderando la tabla con 18 puntos, a la espera de la actuación del Barcelona. Por su parte, el Atlético de Madrid, con 12 puntos tras tres victorias, tres empates y solo una derrota, se mantiene en posiciones de Champions, aunque aún tiene un largo camino por recorrer en la temporada.