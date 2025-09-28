Sudáfrica no tuvo piedad con Los Pumas

Los Pumas caen ante Sudáfrica en el Rugby Championship

Los Pumas regresaron al Rugby Championship este sábado, pero no lograron lograr una victoria histórica en Durban. En la quinta jornada, los Springboks derrotaron al equipo argentino con un contundente 60-30.

Sudáfrica, actual campeón del mundo, enfrentó un primer tiempo complicado donde Argentina mostró un gran rendimiento. Sin embargo, todo cambió en la segunda mitad, cuando los locales exhibieron su poderío y vulneraron la defensa argentina, logrando varios tries.

Con esta victoria, Sudáfrica suma cuatro puntos cruciales para la defensa de su título, mientras Argentina queda relegada al último puesto de la tabla.

Dominio sudafricano en el segundo tiempo

El segundo tiempo comenzó con fuerza para Sudáfrica, iniciando con un try de Cheslin Kolbe. Sacha Feinberg-Mngomezulu amplió la ventaja con otro try y convirtió un penal. Además, Feinberg-Mngomezulu logró un hat-trick con su tercer try y otro penal exitoso.

Argentina respondió con un try de Tomás Albornoz, quien rompió la defensa sudafricana tras una gran jugada de Mallía. Sin embargo, los Springboks continuaron su asedio con más goles de Van de Berg, Pieter-Steph Du Toit y Manie Libbok.

Primera mitad reñida

A pesar de los intentos argentinos, Sudáfrica se fue al descanso con ventaja de 25-23. La primera mitad fue una intensa batalla de puntos, marcada por múltiples penales y cuatro tries: tres para Sudáfrica y uno para Argentina.

Malcolm Marx abrió el marcador con el primer try del partido, antes de que Santiago Chocobares empatara para Los Pumas. Sin embargo, Marx anotó nuevamente y, con un último try de Feinberg-Mngomezulu, Sudáfrica se retiró al descanso liderando el partido.