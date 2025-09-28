El Inter Miami de Lionel Messi empató 1-1 con Toronto

El Inter Miami, liderado por Lionel Messi, se enfrentó al Toronto FC en el BMO Field de Canadá, después de asegurar su clasificación a los playoffs de la MLS en la última jornada del campeonato.

El partido comenzó a favor del Miami con un gol de Tadeo Allende. Sin embargo, a los 15 minutos del segundo tiempo, Dorde Mihailovic empató para los locales, culminando el encuentro en un 1-1.

Messi jugó todo el partido como titular, aunque no logró aumentar su racha goleadora. El próximo desafío del Inter Miami será este martes, cuando reciba al Chicago Fire, buscando sumar puntos para mejorar su posición en la siguiente ronda, bajo la dirección de Javier Mascherano.