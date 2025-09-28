El crudo análisis de los medios españoles sobre el partido de Mastantuono

En un vibrante Clásico de Madrid, el Atlético de Madrid se impuso 5-2 al Real Madrid en la séptima jornada de LaLiga. Julián Álvarez destacó, anotando tres goles, mientras que Franco Mastantuono no logró brillar como se esperaba.

Mastantuono fue relegado al banquillo tras ser titular en tres partidos consecutivos y anotar su primer gol con el equipo. El entrenador Xabi Alonso decidió sustituirlo en el minuto 59 por Arda Güler.

El diario Marca evaluó su desempeño con un 6, señalando que "no se esconde en su primer derbi, aunque no termina de dar con la tecla". Por su parte, Mundo Deportivo lo calificó como "suplente", mencionando que su entrada no logró reactivar al equipo. Finalmente, AS remarcó que su inclusiøn fue una sorpresa y, aunque mostró actitud, no tuvo el impacto necesario en el juego.