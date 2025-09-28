Duelo de argentinos en la final del Challenger de Buenos Aires

La final del Challenger de Buenos Aires se realizará con un notable protagonismo argentino: Alex Barrena, quien derrotó al ecuatoriano Álvaro Guillén Meza por un contundente 6-1 en ambos sets, se enfrentará a Román Burruchaga, que superó a su compatriota Nicolás Kicker con un 6-2 y 6-4. Para Burruchaga, esta será su primera final en un torneo de esta categoría en su país.

Barrena, actualmente en el puesto 188 del ranking ATP, sigue brillando en la que es su mejor temporada como profesional. Con esta clasificación, alcanzó su cuarta final de Challenger en 2025 y buscará su tercer título en estas competencias, habiendo perdido apenas seis días atrás en la final del AAT Challenger Santander en Villa María.

El partido se llevó a cabo en medio de intensas lluvias que afectaron la programación, pero finalmente Barrena y Guillén Meza pudieron disputar la semifinal. Desde el inicio, Barrena mostró un dominio claro, rompiendo el saque del ecuatoriano en varias ocasiones y asegurando el primer set por 6-1. En el segundo, mantuvo su nivel, logrando un 72% de efectividad con su servicio y cerrando el encuentro en 1 hora y 11 minutos.

Barrena calificó su actuación como un “partido ideal” y destacó la importancia de su consistencia a lo largo del enfrentamiento. Aunque el marcador fue abultado, reconoció la dificultad del juego, recordando una derrota previa ante Guillén Meza.

El tenista atribuyó su notable ascenso de más de 400 posiciones en el ranking a su fortaleza mental, destacando que los aspectos técnicos ya los dominaba. “Cuando estás mejor de la cabeza, los resultados llegan”, afirmó.

Sobre jugar en su ciudad natal, Barrena expresó: “Es el Challenger más lindo que hay, y es un honor estar en la final”. También mencionó que las condiciones de juego en Argentina le resultan cómodas y familiares.

Su rival, Román Burruchaga (144°), también vive un momento destacado en su carrera y se clasificó para la final tras vencer a Kicker, campeón del torneo en 2017.

La final entre Barrena y Burruchaga se disputará este domingo a las 14:00 (hora argentina) y será transmitida en vivo por Fox Sports y Challenger TV.