Conmoción por la trágica muerte de un gimnasta

El deporte internacional llora la muerte de Naufal Takdir Al Bari, un gimnasta indonesio de 19 años que falleció tras una grave lesión en el cuello. El accidente ocurrió a principios de septiembre durante un campamento de entrenamiento en Penza, Rusia, cuando Al Bari cayó en una fosa de espuma tras intentar un ejercicio en la barra fija.

El atleta fue trasladado al Hospital G.A. Zakharyin, donde permaneció en cuidados intensivos durante 12 días. Falleció el 25 de septiembre. Al Bari era considerado una gran promesa para la gimnasia de Indonesia y tenía programadas importantes competencias, incluido el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística en octubre en Yakarta, los Juegos del Sudeste Asiático en Bangkok 2025 y aspiraba a representar a su país en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Una investigación sobre las circunstancias del accidente reveló que Al Bari no estaba preparado para realizar el ejercicio complejo que intentaba ejecutar. Vasily Titov, vicepresidente de la Federación de Gimnasia de Rusia, indicó que se había determinado que el joven no contaba con la preparación adecuada para ese nivel de dificultad.

La noticia de su fallecimiento generó una fuerte reacción en la comunidad deportiva. Ita Yuliati, presidenta de la Federación de Gimnasia de Indonesia, expresó su tristeza en un comunicado, describiendo a Al Bari como un "atleta talentoso y una buena persona". La federación publicó mensajes de homenaje en redes sociales, destacando el impacto de su pérdida y enviando condolencias a su familia.

El luto por Al Bari es profundo, marcando una pérdida significativa en la gimnasia indonesia y en el futuro del deporte en el país. La comunidad deportiva lamenta la partida de quien se había convertido en un referente para las nuevas generaciones.