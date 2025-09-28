El descargo de Robertito Funes tras la agresión que sufrió en la marcha por las chicas asesinadas

ESPECTÁCULO Julia VOSCO
El periodista Robertito Funes fue agredido mientras cubría una marcha en Florencio Varela, en memoria de tres jóvenes asesinadas. A través de un video en Instagram, Funes compartió su experiencia y su indignación.

"Estoy bien, pero lamento lo que sucedió", comenzó Funes, quien explicó que fue atacado por un grupo de mujeres feministas y fotógrafos tras una entrevista con Antonio, abuelo de una de las víctimas.

Describió cómo la situación se tornó violenta: "De repente, aparecieron mujeres encapuchadas que empezaron a insultarme. También una mujer de la comunidad LGTB me empujó y me arañó".

Funes subrayó la tristeza de que la violencia haya empañado un evento que inicialmente fue pacífico: "Es lamentable que esto ocurra en un momento tan difícil. Vinimos a cubrir la marcha y la violencia, como siempre, arruinó lo que debió ser un homenaje".

