Wanda Nara habló de la salud de su hijo Valentino López tras la cirugía

Valentino López, joven futbolista, ha sido sometido a una operación de ligamentos tras sufrir una grave lesión en los ligamentos cruzados. Su madre, Wanda Nara, expresó su gratitud en redes sociales hacia el club River Plate y el equipo médico por el cuidado brindado a su hijo.

“Mi bomber está bien, toda la familia está aquí acompañándolo. Gracias River Plate y a todo su equipo de médicos por cuidarlo tanto. Estoy siempre a tu lado, mi vida. Mamá te ama”, compartió Wanda junto a una imagen con Valentino y Maxi López.

En otra publicación, refiriéndose a la experiencia, escribió: “Te rompiste haciendo lo que amas, es una enseñanza más. Volveremos más fuertes”.

Valentino, producto de la relación entre Wanda Nara y Maxi López, también compartió su fortaleza tras la cirugía: “El fútbol me enseñó a levantarme siempre, y esta vez no será distinto”.

La lesión fue confirmada días antes por su padre, quien explicó en una entrevista que la operación estaba programada para un sábado. Con el apoyo de su familia y la contención de River Plate, Valentino ya inició su proceso de recuperación con optimismo.