La confesión de Mónica Farro que dejó a todos en shock

La confesión de Mónica Farro que dejó a todos en shockESPECTÁCULO Julia VOSCO
Mónica Farro sorprendió a todos durante su aparición en LAM (América) al hacer una revelación sobre su vida íntima con su esposo. La vedette uruguaya confesó que suelen grabarse en momentos privados, lo que consideran estimulante.
"Nosotros somos muy visuales y eso nos calienta mucho. Me gusta mirarlo a él, nos miramos en el espejo. La mayoría de los videos los tiene él, grabados desde su perspectiva, y también algunos que armamos juntos", explicó ante las cámaras, generando asombro entre los presentes.
Ante la pregunta de Ángel de Brito sobre la posibilidad de abrir una cuenta en OnlyFans, Farro respondió con naturalidad: "Tengo Divas, es la plataforma donde comparto contenido exclusivo".
