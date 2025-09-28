Valentina Zenere compartió la primera fila del desfile de Dolce & Gabbana con Meryl Streep

La actriz y modelo argentina Valentina Zenere se reafirmó como un ícono de la moda internacional al ocupar un lugar destacado en el desfile de Dolce & Gabbana durante la Milan Fashion Week 2025. Su elección por parte de la Casa italiana subraya su creciente influencia en la industria de la moda, colocándola entre celebrities y referentes notables.

Zenere deslumbró con un look que combinaba sensualidad y audacia: un body de tul y encaje negro, una minifalda a juego, botas altas de cuero y un bolso geométrico que acentuaban su estilo moderno. La elección del total look en negro y las delicadas transparencias le otorgaron una imagen sofisticada y rebelde, generando elogios en las redes sociales y en medios especializados.

El desfile se volvió aún más exclusivo con la presencia de figuras como Gavin Casalegno y Michele Morrone. Sin embargo, el momento culminante se dio cuando Meryl Streep y Stanley Tucci hicieron su aparición en sus icónicos personajes de El diablo viste a la moda, creando un paralelismo con la segunda entrega de la película que actualmente está en producción.

Zenere compartió su entusiasmo en redes sociales, exclamando: “¡Díganme que vieron lo que acaba de pasar!!!!”. Al comentar sobre su cercanía a Streep, expresó: “Chicas, al lado mío casi... lloro”, destacando la emoción de vivir ese instante.

La repercusión fue inmediata en el público argentino y global, con mensajes de orgullo y admiración. Comentarios como “¡Valentina Zenere en Milan Fashion Week 2025 casi al lado de Meryl Streep!! ¡Mi país, mi país!!!” y “Definitivamente, Valentina Zenere está en otro nivel” inundaron las redes, reflejando el impacto de su presencia en el evento.

Este episodio no solo marca un hito personal para Zenere, sino que también la posiciona firmemente en la escena internacional de la moda y el espectáculo.