La fórmula de Harrison Ford a los 83 años

A los 83 años, Harrison Ford sigue brillando en el mundo del cine, recordado por sus memorables personajes en "Star Wars" e "Indiana Jones", y más recientemente, nominado al Emmy por su papel en "Terapia sin filtro". En diversas entrevistas, el actor ha compartido sus secretos para mantener una buena salud y energía.

Ford comenta que no se obsesiona con los años. “La edad disminuye físicamente, pero también ofrece la riqueza de la experiencia y una cierta tranquilidad”, afirmó en una entrevista con People. Su estilo de vida se centra en una dieta saludable, que incluye pescado y verduras, y un régimen de ejercicio frecuente.

Una periodista en el Festival de Cannes 2023 le preguntó cómo se mantiene en forma, a lo que Ford, con humor, respondió: “He sido bendecido con este cuerpo”.

La doctora Liliana Papalia, especialista en nutrición, explica que la dieta de Ford es adecuada para su edad, ya que contribuye a la salud cognitiva y cardiovascular. “A los 83 años, una dieta rica en pescado y vegetales ofrece proteínas de alta calidad y grasas saludables”, señala Papalia.

Ford también ha modificado sus hábitos alimenticios, eliminando lácteos y carnes rojas por razones de salud y medioambientales. Según Papalia, esto reduce el riesgo de inflamación crónica y facilita una mejor digestión. “Reducir la carne roja puede disminuir el riesgo de enfermedades crónicas y ayudar al medio ambiente”, añade.

El ejercicio también es un pilar de su bienestar. En una aparición en The Ellen DeGeneres Show, Ford reveló que disfruta del ciclismo y el tenis, y aunque no se ejercita intensamente, su actividad física es regular y variada. Mads Mikkelsen, su compañero en "Indiana Jones 5", elogió su energía, recordando un día de filmación donde Ford recorrió 50 kilómetros en bicicleta.

Adicionalmente, Ford encuentra placer en volar y desconectar en su hogar de Wyoming, donde realiza tareas cotidianas y se dedica a la carpintería. “Trabajo donde vivo, sin alejarme de mi familia”, afirma.

El actor también reflexiona sobre el amor en la vejez, destacando que “las personas mayores también pueden amar”. Harrison Ford continúa siendo un referente de la longevidad saludable, combinando pasión por la aventura, la familia y un compromiso con su bienestar.