Maxi Pullaro: “Milei va a tener que pagar los 20 mil millones que le debe a Santa Fe, no podés tener equilibrio fiscal desentendiéndote de todo”

Maximiliano Pullaro gobierna Santa Fe desde diciembre de 2023. Radical y ex ministro de Seguridad del ex gobernador Miguel Lifschitz, logró una reforma constitucional que le permitirá buscar la reelección en su provincia pero mientras impulsa “Provincias Unidas”, una alianza política de seis gobernadores, donde destaca al peronista Juan Schiaretti, ex gobernador de Córdoba.

Nació en Melincué y se crió en Hughes, a 150 kilómetros de Rosario. Trabajó desde los 13 años en el campo y se recibió de licenciado en Ciencia Política en la Universidad Nacional de Rosario. Tiene especial afinidad con el sector agropecuario de su provincia y la industria local, a la que realza en cada oración.

Critica la medida del Gobierno de Javier Milei sobre la baja de retenciones que fue temporal y asegura que no llegó a los productores rurales.

Durante su gestión como ministro de seguridad fueron detenidos y condenados los líderes de las principales bandas narco como “Los Monos” y el clan Alvarado. Como gobernador logró la sanción de las leyes más duras del país y construye una cárcel, “El Infierno”, que remarca que será más segura que la de Nayib Bukele en El Salvador.

“No podés anunciar un beneficio para el productor agropecuario y que ese beneficio sea para las agroexportadoras”

Respecto a las retenciones reinsertadas por el Gobierno nacional, el mandatario santafesino sostuvo con énfasis que: “No podés anunciar un beneficio para el productor agropecuario y que ese beneficio sea para las agroexportadoras. La persona que se levanta a trabajar todos los días, que se fuerza, que reinvierte, que viene sosteniendo una unidad productiva 40, 50, 60, 70 años, que la hizo su abuelo inmigrante laburando y que hoy la están administrando sus hijos o sus nietos, que no vea la medida cuando la anunciaste, indudablemente genera un malestar. Si eso repercute o no electoralmente, lo veremos en el tiempo”.

En cuanto a Provincias Unidas, detalló: “Somos una alternativa racional y sensata para gobernar la Argentina. Tal vez se empezó a construir tarde, pero tenemos dos años para abrir los brazos y defender a todas las personas y todos los dirigentes que crean en un modelo que defienda la República, el federalismo, los valores democráticos, pero fundamentalmente que tengan el pragmatismo para resolver los problemas que hay hoy en la Argentina tienen que integrar el gobierno que venga. Provincias Unidas va a representar eso”.

Sobre cuáles son las expectativas de Provincias Unidas para esta elección nacional, reveló: “La idea reside en tener un bloque legislativo consolidado de alrededor de 20 parlamentarios en principio, que es lo que estamos disputando en esta elección, más con algunos que ya vienen de nuestros frentes políticos. Y que eso pueda trabajar para construir una Argentina diferente, que dé los debates de reforma fiscal, laboral, previsional, para bajar el costo productivo y a ser más competitivos”.

“Nosotros tuvimos voluntad política de que a Argentina le vaya bien y de que no vuelva atrás”

En cuanto al “debe” del Gobierno encabezado por Javier Milei, reflexionó: “Sentimos que lo que le faltó al gobierno nacional fue una mirada de desarrollo productivo y de acuerdo más grande. Hace un año teníamos una tasa de interés muy baja, que había bajado de manera considerable, la inflación que bajaba mes a mes y teníamos un riesgo país de 700 u 800 puntos. Si en ese momento se hubiese logrado llevar adelante un acuerdo político que le daba estabilidad a lo que estaba bien, al control del gasto público y si hubiese pensado en el desarrollo de el interior, posiblemente el riesgo país hubiese bajado por debajo de los 400 puntos. La esencia de la ley bases que apuntaba que pudiesen venir inversiones millonarias de afuera, que no vinieron claramente, hubiesen venido. Pero se necesitaba construir algo más grande. Eso no sucedió y el Gobierno explicará el por qué. Nosotros tuvimos voluntad política de que a Argentina le vaya bien y de que no vuelva atrás. La superación de esto es equilibrio fiscal con desarrollo y administración, honestidad, austeridad y eficiencia”.

En relación al por qué al Gobierno de Milei le fue mal en la mayoría de las elecciones provinciales, Pullaro respondió: “Le fue muy mal, salvo en Capital Federal. Fueron elecciones provinciales también, locales. Pero son elecciones donde el debate era otro. Necesitamos mirar lo que sucede en la gran parte de la Argentina, que es lo que no estamos viendo. Tal vez el sistema político se encierra en Capital Federal y le cuesta mucho mirar una salida distinta y esa salida distinta viene de la mano del interior. Te puedo asegurar que si llevamos infraestructura vial, energética, conectividad y logramos bajar algunos tributos para que la producción, para que nuestra producción, industria y campo sean más competitivos, nosotros en el corto plazo vamos a ganar mucho más”.

El gobernador de Santa Fe puso de relieve: “Al AMBA y al conurbano le va a venir muy bien si gana un presidente que no tiene una matriz porteño céntrica. Porque va a entender y a comprender la magnitud que tiene el interior productivo y que Argentina sale adelante solamente si genera trabajo. La cultura de la mirada productiva, que fortalezca el campo, a la industria, le va a venir muy bien al AMBA. No es contra el AMBA, es a favor. Pero si desde acá solamente decodificamos la política económica desde la matriz financiera o fiscal, la verdad es que nos vamos a equivocar. Eso es porque nunca cruzan la General Paz, porque les cuesta ir al Interior. Doy un ejemplo: En Santa Fe le cobro 0% de Ingresos Brutos al campo y 0,9% a la industria. ¿Está claro? Porque creemos en el campo y porque creemos en la industria”.

Los carteles en las rutas y la deuda de Milei con Santa Fe

En cuanto a la aparición de carteles sobre las rutas nacionales que atraviesan Santa Fe aclarando que el mantenimiento debía ser del Estado nacional, Pullaro reconoció que: “Puse los carteles porque me daba vergüenza tener que explicar que esas rutas no son mías. Y que toda la población de la provincia de Santa Fe sepa que yo reparé 3.400 km de rutas provinciales, 500 millones de dólares, y después de 30 años estoy haciendo rutas nuevas. Me costaba mucho explicarle a los vecinos de esas localidades que no tenía injerencia sobre esas rutas. Hace más de un año y medio, cuando firmé el Pacto de Mayo, le pedí al Gobierno Nacional que me las transfieran y que yo las arreglaba. Me dijeron que sí y no lo hicieron y las rutas fueron empeorando. Acá, en las rutas nacionales no se taparon los pozos durante dos años y se mata gente. Cuando hablamos de equilibrio fiscal, tenemos que ver lo que dejamos de hacer, no podés tener equilibrio fiscal desentendiéndote de todo, y además debiendo plata. Me deben $20.000 millones por mes desde marzo del año pasado para saldar el déficit de la caja. En algún momento el Estado Nacional me lo va a tener que pagar porque fui a la Corte. Cuando hablo de eficiencia como concepto y como criterio, va más allá del equilibrio fiscal. Este es un Gobierno concentrado en las variables macroeconómicas, pero que no está encima de la gestión diaria que hay que tener en el Estado y empieza a pagar los costos que está pagando”.

“Que nos hayan girado 3 mil millones es lo mismo que nada”

El Gobierno nacional hace 15 días giró a Santa Fe 3000 millones de pesos de ATN. Y Pullaro fue categórico: “Lo mismo que nada. Tuve crisis climáticas que fueron superiores en algunos casos a la media a nivel nacional, similares a las de Bahía Blanca por el régimen pluvial y en la concentración del tiempo que cayó el agua. Habíamos hecho una reparación de 1200 canales, los habíamos limpiado. El agua en la provincia de Santa Fe corrió porque estaban los canales limpios. El Gobierno nacional nos mandó en la primera lluvia 5.000 millones, en la segunda 4.000 y en la tercera 3.000 millones. La provincia puso mucho más recursos que eso en asistencia a las personas que perdieron todo. Por eso, $ 3.000 millones no nos condiciona en los más mínimo. ¿Alguien le parece que nos puede condicionar una votación $ 3.000 millones contra por única vez contra $ 20.000 millones que nos deberían girar mes a mes?”.

El mandatario santafesino se refirió también a cómo está hoy la situación de la pelea entre bandas en Rosario… “Las organizaciones criminales siguen activas, pero claramente la violencia bajó de manera considerable. Es una experiencia para mirar desde otros lugares, de 290 homicidios, el año pasado tuvimos 90. Podríamos decir que fue una política satisfactoria que se llevó adelante, sin bajar los brazos en ningún minuto del día. Esta pelea la seguimos dando en este momento más allá de que tenemos parámetros de violencia similares a la media del país. En Rosario las organizaciones criminales están activas, simplemente están siendo atacadas permanentemente por el Estado, pero están activas. Si vos te relajas, no te digo un mes, te relajas una semana, yo te puedo asegurar que los niveles de violencia vuelven. En Santa Fe había mucha impunidad, una Justicia Federal que no actuaba, un juez federal preso. La mayoría de los crímenes no se esclarecían. Eso alimenta el círculo de violencia. Hay que trabajar muy bien en las investigaciones, la prevención, la inteligencia y en el control de cárcel. Hay que estudiar las políticas públicas de Seguridad y hay que comprender la magnitud”.

Para concluir, reveló detalles sobre el penal que están construyendo, “El Infierno”, al que asimilan con la cárcel de Nayib Bukele, en El Salvador: “Va a ser mucho más segura que cualquier cárcel de las que podemos haber visto Latinoamérica. Los presos van a completamente aislados. No van a poder tener contacto con ninguna persona de su organización o familia, solo lo que indique el código con sus abogados, y a través de blindex. En algún caso con control de las autoridades públicas. Va a tener un nivel de tecnología que se va a detectar si tienen autorizado por la Justicia algunas conversaciones, la voz para que no puedan triangular ni pasar el teléfono con ninguna llamada. Si decís que vas a hablar con tu hijo menor, solo podes hablar con él y sino se corta el llamado. Va a ser para 150 detenidos y va a estar lista en el tercer trimestre del año que viene”.

CON INFORMACION DE CUESTIONENTRERRIANA.COM