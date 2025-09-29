Viotti comienza una obra reclamada desde hace mucho tiempo

El estado del adoquinado en el anillo central de la Plaza 25 de Mayo es calamitoso, y los automovilistas reclaman constantemente que transitar por esta zona de la plaza más importante de Rafaela se ha vuelto imposible. Afortunadamente, el gobierno municipal ha decidido que hoy comienza las obras de restauración.

Resulta inentendible que haya pasado tanto tiempo sin que se decidiera reparar un sector tan importante de la ciudad, que podríamos casi considerar como su misma cara, por donde transitan miles de personas a diario

A partir de este lunes 29 de septiembre, comenzarán las obras de restauración del adoquinado en el anillo central de la plaza 25 de Mayo, entre bulevar Hipólito Yrigoyen y bulevar Roca.

Cabe aclarar que este sector estará restringido para la circulación vehicular y que personal municipal estará trabajando en el ordenamiento y la seguridad vial.

Durante el desarrollo de los trabajos, la circulación vehicular estará restringida en la zona. Desde el municipio se solicita a los vecinos y conductores que respeten el vallado, la cartelería y la señalización instalada para garantizar el orden y la seguridad.

El personal municipal estará a cargo del operativo de tránsito, con el objetivo de ordenar la circulación y resguardar a peatones y trabajadores mientras se ejecutan las obras.