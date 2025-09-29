La selección Argentina sub20 ganó 3-1 a Cuba

La Selección Argentina Sub 20 inició su participación en el Mundial de Chile 2025 con una contundente victoria por 3-1 ante Cuba. Los goles argentinos fueron anotados por Alejo Sarco, quien se destacó con dos tantos, y Ian Subiabre.

A pesar de recibir una tarjeta roja a Santiago Fernández en los primeros minutos, Argentina mostró una sólida actitud en el campo. El primer gol llegó rápidamente, a los tres minutos de comenzado el encuentro, lo que evidenció la intensidad del equipo. Aunque la expulsión podría haber alterado el juego, Argentina continuó atacando y, antes del descanso, logró un segundo gol. Cuba, en los minutos finales de la primera mitad, logró descontar.

En la etapa final, Ian Subiabre selló el triunfo con un tercer gol que reafirmó la capacidad del equipo para gestionar el partido incluso con un jugador menos. Este rendimiento resalta el alto nivel de la selección dirigida por Placente.

Con este resultado, Argentina encabeza el Grupo D y se prepara para su próximo enfrentamiento contra Australia, en busca de asegurar su clasificación a la siguiente fase del torneo.