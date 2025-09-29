Marc Márquez campeón del Moto GP

El piloto español Marc Márquez logró el título mundial de MotoGP 2025 durante el Gran Premio de Japón, celebrado en Motegi. Márquez finalizó la carrera en la segunda posición, superado solo por su compañero de equipo Francesco Bagnaia, mientras que Joan Mir completó el podio en tercer lugar. Este resultado le permite a Márquez consolidar una ventaja inalcanzable en la clasificación general sobre su hermano Álex Márquez, quien finalizó en el sexto lugar.

Con cinco carreras aún por disputar, el campeonato se define a favor de Márquez, quien celebra así su séptima corona en MotoGP y la novena en total, sumando títulos de 125cc y Moto2.

La temporada 2025 destacó por la consistencia de Márquez, con múltiples victorias y podios consecutivos, logrando mantenerse en los primeros lugares en la mayoría de las competencias y asegurando el campeonato antes de la conclusión del calendario.

Estadísticas de Marc Márquez